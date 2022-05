Certains l'on déjà découvert depuis 1 semaine dans les salles de cinémas juste avant la diffusion de Docteur Strange 2, la voici exposé au reste du monde :Sortie en 2009 le premier volet reste à ce jour toujours numéro 1 au box office de tout les temps avec pas moins de 2,847 milliards de $ devant Avengers Engame 2,798 milliard de $ et Titanic 2,202 milliards de $.D'ailleurs pour ceux qui sont intéresser, sachez que ce premier volet va bénéficier d'une ressortie en Septembre prochain avec une image et un son remasterisés.Pour finir voici le planning des suites : Avatar 3 devrait sortir le 18 décembre 2024. Avatar 4 est programmé pour le 18 décembre 2026. Enfin, le film Avatar 5 a été annoncé pour le 20 décembre 2028.Avatar 2 la voie de l'eau est lui programmé pour le 14 décembre prochain.

posted the 05/09/2022 at 03:04 PM by link571