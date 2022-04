Salut tout le monde ! J’ai vu que la PS5 avait eu le droit à la mise à jour VRR. J’ai une TV compatible : la Philips Oled 806. La TV aurait du recevoir une mise à jour en début d’année (ou pas encore??) pour palier le problème de la puce MediaTek (il y avait un soucis de résolution avec cette puce en 120Hz). J’ai trouvé cette article qui en parle : https://www.clubic.com/amp/406791-certains-televiseurs-philips-oled-vont-recevoir-une-maj-4k-120hz-vrr-decouvrez-si-votre-tv-est-concernee.html En voulant activer le mode VRR sur ma PS5 : il me dit que ma TV n’est pas compatible ?! Alors que la TV et la PS5 sont à jour. J’utilise le cable HDMI fourni avec la console. J’ai déja essayé les 2 ports HDMI 4k 120hz sans succès. Une idée? Peut etre que la TV n’a pas encore reçu la mise à jour ? Merci d’avance

posted the 04/30/2022 at 08:11 AM by segagadreamin