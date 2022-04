Attention, très grosse vidéo aujourd'hui qui revient sur les origines d'une des plus importantes sagas du jeu de rôles de l'histoire des jeux vidéos : Ultima.Il y a tellement de choses à dire, il y aura donc 2 parties.Et dans cette première partie, nous revenons sur les débuts de Richard Garriott, le créateur de cette saga, et notamment sur l'influence qu'ont pu avoir ses parents sur lui.Puis nous nous intéressons à ses débuts au lycée , où il va commencer à coder en BASIC ce qui deviendra ensuite Akalabeth, soit la toute première version d'Ultima.Et enfin, nous terminons par une interview qu'il a donné à Micro Kids en 1992, où il revient justement sur ses débuts.

Who likes this ?

posted the 04/30/2022 at 07:37 AM by jedi