Bonjour à tous !Voici une vidéo qui, curieusement, n'a pas eu la visibilité qu'elle mérite sur Gamekyo.Digital Foundry a (enfin) pu comparer la version Switch, PS5 et PS4 de WRC 10 pour déterminer quelle version est la "superior version".Nintendo Switch : 900p@30fps (drop 648p) ou 720p@30 fps (drop à 480p)PS4 : 1080p@30fpsPS5 : 2160p@30fps ou 2160p@60fps (drop 1640p) ou 1080p@120fpsLOD moins important sur Switch, la version PS5 ayant le LOD le plus important.La version PS5 est donc la superior version (si vous avez le choix de la plateforme, mieux vaut donc prendre le jeu sur PS5). Les temps de chargement y sont également 5 fois moins longs.J'ajouterais que WRC 9 (j'ai pas pu tester sur le 10) est le jeu de voiture utilisant le mieux la DualSense que j'ai eu (je le place devant GT7 à ce niveau ^^). Je suppose qu'il en est de même pour le 10.

posted the 04/28/2022 at 09:40 PM by suzukube