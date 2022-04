https://twitter.com/stephentotilo/status/1518576013231501314?t=shYKeUJ267jWKnkpEP8PWQ&s=19 Record historique dans l'histoire de Xbox pour un mois de mars. Au-moins 433 000 Xbox Series vendues en mars (précèdent record détenu par la Xbox 360 en Mars 2011). Uniquement au US. Xbox reviens fort c'est bon pour la concurrence.

posted the 04/25/2022 at 01:50 PM by geralt