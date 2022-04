Plutôt que de faire un top 10 du 1 et du 2, j'ai décidé de regrouper les deux jeux pour en faire un top 10 global des meilleurs boss de cette franchise d'horreur.A noté que je ne prend pas en compte les boss des DLC du 1. Étant donné qu'on doit plus les fuir que les affronter !10)- Obscura est la machine infernale de Stefano. Elle se déplace à 4 pattes et attaques avec ses mandibules pour blessé Sebastian. C'est un boss "appareil photo" assez original et plutôt bien pensé dans son design. Il faudra shooter l'objectif sur la créature pour faire un maximum de dégât. Les bruits et plainte qu'elle émis sont assez déroutant...9)- Premier véritable boss du jeu, la première fois qu'on le rencontre il faudra le fuir mais la seconde fois nous devons l'affronter. Il attaque avec sa tronconneuse, et rappel bien évidement le DR Salvador de RE4. C'est un boss pas bien difficile mais gare tout de même à ses attaques qui font assez mal. Les armes de gros calibre comme le pompe ou les carreaux explosif lui font énormément de dégât. A noté qu'on le retrouve aussi dans le 2 mais le combat est moins intéressant.8 )- Sentinelle est l'espèce de chien horrible du chapitre 6. C'est une créature assez difficile à tuer ou fuir car oui le combat n'est pas obligatoire. Elle attaque avec une vitesse folle et les carreaux electrique seront ultra efficace pour bien la prunée comme il faut.C'est un des boss les plus hard du jeu j'ai trouvé.7)- On la rencontre deux fois, la première fois il faudra la combattre et la deuxième soit fuir soit la tuée. Elle est uniquement sensible au feu, les balles sont totalement inefficace contre elle. La piégée dans les fours sera nécessaire, ou encore faire cramer des cadavres au sol pour lui infliger des dégâts.C'est un boss assez rapide qui peut même se teléporter. J'adore son design très glauque, et son lore est également assez intéressant et très tragique. On dirait une fusion entre Kayako de The Grudge et le fantôme de The Ring. On la rencontre également dans le 2.6)- En plus d'avoir un design assez réussi, ce boss a un côté vraiment glauque avec ses rires narquois. Elle est armée d'une immense scie circulaire qui fait énormément de dégâts. Le feu est efficace contre elle mais pas autant que contre Laura. Il faudra pas mal de munition pour l'abattre, c'est un vrai sac à PV ! Seul un combat contre elle est obligatoire.5)- Boss final du jeu. Elle envoie des petites saletés pour attaquer Sebastian, et frappe de ses grands bras imposant et peut même saisir le perso. C'est pas un boss très difficile mais comparé à la bouse infect de final boss du premier, elle passe largement et ça fait plaisir un vrai combat de boss ! Je trouve une fois de plus son design très réussi !4)- Premier grand méchant du jeu, Stefano est un psychopathe "artiste". En plus d'avoir plutôt la classe, le combat est l'un des meilleurs du jeu. Il se déplace très vite et attaque également à la vitesse de l'éclair.Le pruné de balle ne sera pas forcément la meilleure solution, et il faudra parfois l'attaquer par surprise pour lui faire des dégâts. Il a une phase où il faudra également éviter de se faire repérer par l'énorme œil qui surveille la pièce, sous peine de mort subite.3)- Il est pour ma part le boss le plus difficile du jeu. Il attaque avec un énorme lance flamme, et il crame la pièce pendant l'affrontement, piegant certaines parties avec les flammes. Il faudra donc utiliser les interrupteurs pour faire jaillir l'eau et se frayer un chemin.Ce boss est un véritable sac à PV ! Mais le combat est vraiment cool, difficile et mine de rien parfois assez tactique.2)- Ou calmar en anglais, cette saleté peut se rendre invisible et envoie ses saloperies attaquer Sebastian. Il est le boss le plus dur du jeu pour moi, surtout en cauchemar ou Akumu.Ce boss se cache assez souvent pour surprendre le joueur, se planquant dans les conduits. Encore un sac à PV décidément, mais le combat est l'un des meilleurs du jeu !1)- Le meilleur boss des deux jeux, le Gardien n'a rien à envier à un certain Pyramid Head. Le combat se déroule en plusieurs phases. La première sera de s'achapper du traquenard dans lequel on s'est fourré, le Gardien ayant actionné un gaz mortel pour le joueur, et ça sera timé !La seconde c'est l'affrontement, le Gardien pourra placer des barbelés pour piéger Sebastian, si on se prend dedans et que le boss arrive, il pourra nous tuer en un coup avec son énorme marteau. Il attaque aussi avec un sac de boucher.Les armes de gros calibre seront très efficace contre lui. Plus tard dans le jeu, le jeu nous demandera d'en affronter deux daffilés, obligeant le joueur à trouver une tactique pour piéger l'un pendant qu'il prune l'autre.C'est vraiment un super boss, design réussi et combat vraiment top, il mérite largement sa première place !Voial, j'espère que ce top vous aura plu, hésitez pas à me dire quels sont pour vous les meilleurs boss des deux jeux ! A bientôt pour un prochain top et bon week-end