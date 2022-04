Quand Alex Battaglia a mis la main sur un Steam Deck, c'était inévitable, non ? Alors, le Steam Deck peut-il vraiment faire tourner Crysis ? Et si oui, quels types de paramètres optimisés produisent les meilleures performances ? Quel est le meilleur équilibre entre les fonctionnalités et l'autonomie de la batterie... et qu'en est-il des 60 images par seconde ?



Après tout, la seule question interessante à propos du Steam Deck est : Peut-il faire tourner Crysis ?Synopsis :Spoiler, même en low, vous n'aurez pas les 60 fps constant parfait, désolé les gamers. DF vous recommande de jouer en 30 fps (comme sur Nintendo Switch) pour conserver un peu de durée de vie de batteriePour info, la Switch peut faire tourner Crysis :Bonus : Une vidéo de Mapy vu qu'elle est de l'île jumelle, la Gwada, et qu'elle est la best violoniste au monde uwu