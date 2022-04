C'est les débuts d'Unreal Engine 5 et de ses incroyables nouvelles technologies de rendu, et la technologie est maintenant disponible pour tous avec la ville de Matrix Awakens - qui est disponible en tant que projet pour que tous les développeurs puissent la découvrir. Dans cette vidéo, Alex approfondit les points clés qui distinguent UE5, son évolution et ses performances actuelles - avec des résultats encourageants !

posted the 04/21/2022 at 02:04 AM by suzukube