J'ai regardé les deux premiers épisodes de l'adaptation de ao ashi. IG production à fais un travail correct, l’adaptation est clean, ça fais plaisir.Je recommande vraiment ao ashi aux fans de foot et d'animé en général. Après, comme à chaque fois je reste frustré parce que je vois globalement. Toujours le même problème inhérent à la plupart des productions animé .(hormis rare cas comme mob psycho)flemme de faire dix milles comparatifs avec le premier tome, j'en ai juste pris une seule, elle parlera d'elle même.je n'arrive pas a comprendre comment les manga arrivent a mettre 1000-0 aux animé en terme d'impact et d'impression de mouvement alors qu'on est sur un support statique contre de l'animation pure ...et non ce n'est pas que ao ashi. spy x family en fait aussi les frais tout en étant correct, mais le manga est bien mieux mis en scène, dynamique et impactant grâce aux dessin et au découpage.j'ai cité ao ashi et spy x family parce que je viens de voir les épisodes, mais 80% du temps sur les adaptations c'est le même problème. et je n'ai parlé que de l'impression de mouvement, mais ya aussi la Direction artistique lissé avec le passage a l'animé, la ou certains manga qui de base ont une patte bien particulière et sont très détaillés.c'était mon petit coup de gueule osef en vrai, c'est juste que plus je vois des animé moins j'ai envie d'en voir.achetez des manga c'est quand même bien mieux