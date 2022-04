Retour dans cette émission sur un jeu d'aventure culte sorti en 1987 sur Amstrad CPC, édité par Ere Informatique : le Passager du Temps.Un des meilleurs jeux d'aventures de l'époque, avec des graphismes magnifiques (et en 4 couleurs, pas besoin de 4K), une histoire passionnante, et un atout charme exceptionnel : la présence d'un chat qui était là pour vous aider quand vous étiez coincé.Et pour ceux qui lisent Gaston Lagaffe, ce chat ne devrait pas vous être inconnu ...

posted the 04/16/2022 at 07:37 AM by jedi