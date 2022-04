Nous avons testé le Steam Deck contre la PlayStation 4 - et nous en sommes sortis impressionnés. Cependant, le GPU RDNA 2 intégré au Deck contient des fonctionnalités que les consoles de dernière génération n'ont pas. Alors, dans quelle mesure Steam Deck est-il prêt pour la prochaine génération ? Comment se compare-t-il à la Xbox Series X dans des titres comme Metro Exodus Enhanced Edition et le super-taxant Microsoft Flight Simulator ? Qu'en est-il des stupéfiantes technologies Lumen et Nanite du moteur Unreal 5 ? Tout est là, ainsi que les benchmarks Windows 11 vs Steam OS.

- DF ne recommande pas Windows sur Steam Deck.