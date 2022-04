Pour profiter à fond du Wifi 6 de votre PS5, il vous faut un routeur avec du Wifi 6... Ce qui est très compliqué à trouver dans la Caraïbe.Et ça tombe bien, car aujourd'hui est sorti la nouvelle Livebox d'Orange et encore mieux : Elle est disponible dès aujourd'hui en boutique ^^ ! Et elle est plutôt sympa en design, elle me rappelle une enceinte Bluetooth...Il y a des clients fibres Orange ici qui comptent changer de box ?NDLR : Sorry pour les joueurs Xbox Series, pas de Wifi 6 sur Xbox malheureusement. Mais il se pourrait que la portée soit un peu mieux, je dois encore tester cela ^^ ! Quelqu'un sait le débit maximal supporté par le port Ethernet des Xbox Series X et S ? (même si je suppose que c'est du 1Gbit/s)