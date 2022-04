La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), en français « Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma », est une académie qui organise des cérémonies annuelles de remise de prix dans les domaines du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo au Royaume-Uni, nommés BAFTA Awards.Ce soir c'est donc Returnal qui a été sacré jeu de l'année 2021 parmis Deathloop,Forza Horizon 5,Inscryption ,t Takes Two et Ratchet & Clank: Rift ApartMais ce n'est pas tout puisqu'il remporte aussi le prix de la meilleure performance dans un role principale pour Jane Perry la voix de selene, la meilleure prouesse audio et la meilleure musique.Ratchet n'est pas reparti sans rien puisqu'il a gagné le prix de la meilleure animation et de la meilleure technique