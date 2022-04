Retour sur un jeu d'arcade au pistolet culte, qui marqué son époque, Operation Wolf.Qui ici se souvient de ce jeu et y a joué ?Après être revenu sur l'histoire du titre, on revient en détail sur les nombreuses conversions Micros et Consoles, et notamment les très bonnes versions 16 bits.Sans oublier la traditionnelle (et très fournie pour ce jeu, Tilt d'Or oblige) revue de presse.