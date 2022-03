Il y a peu est sorti sur PC un Mod pour Tekken 7 reprenant des persos d'Elden Ring dont Melina, Malenia, Alexander, Radahn, Ranni ect... Evidement le succes est là mais cela semble deranger Katsuhiro Harada, le producteur de la serie, qui s'est exprimé sur Twitter:"Euh ... Bien sûr, Elden est un titre financé par Bandai Namco et j'étais le directeur général de la production en charge d'Elden, donc ce n'est pas sans importance ... c'est un mod ridiculement bien fait, mais s'il vous plaît arrêtez-le lol "Un fan a demandé à Harada s'il voulait dire que les gens devraient arrêter le mod ou simplement qu'ils devraient arrêter de le tweeter à ce sujet."Vous ne le savez probablement pas, mais il y a étonnamment beaucoup de gens qui pensent que c'est officiel et nous contactent" explique Harada."Je ne dis rien pour votre plaisir personnel, mais je veux que vous sachiez qu'il y a des gens dans votre communauté qui font du bruit basé sur des malentendus."

posted the 03/31/2022 at 11:07 AM by guiguif