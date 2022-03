Analyse technique du jeu Ghostwire: Tokyo par Digtal Foundry:







■6 modes graphiques :-Mode Qualité RT : 1800p/30fps. Le mode le plus beau visuellement, qui aurait été recommandé par Digital Foundry s'il n'y avait pas de problèmes de frame pacing.-Mode Performance : 1440p/60fps. Il semblerait que ça utilise du FSR, ce qui rajoute un peu de "flou" (soft) à l'image. Mais ce n'est pas mauvais en termes de performance.-Mode Qualité RT HFR (pas de VSync) : 1080p/120fps. Pas forcément jouable car donnant du tearing à l'extrême...-Mode Performance HFR (pas de VSync) : 1080p/120fps Pas forcément jouable car donnant du tearing à l'extrême...-Mode Qualité RT HFR (VSync) : 1080p/120fps.-Mode Performance HFR (VSync): 1080p/120fps.■Le jeu utiliser l'Unreal Engine 4 plutôt que l'IDTech■Les contrôles ne sont pas forcément très agréables, avec l'impression d'avoir de l'Input Lag qui n'en serait pas.■Le jeu se passe constamment la nuit. Tout y est "mouillé".■Le jeu utilise du Raytrace shadow, mais curieusement pas dans toutes les scènes.■Les reflets en Ray-Tracing sont juste excellents, surtout que les reflets en SSR peuvent être perturbants. Les reflets ne sont pas tous en Ray Tracing (sur les vitres, ça reste du SSR).■Il y a du Screenspace Global Illumination à certains endroits. Sur PS5 il y a un aspect granuleux sur cet effet.■Des problèmes de frame pacing en mode Qualité...■En mode Performance, les 60 fps ne sont pas tenu, le jeu est souvent entre 50 et 57 fps. Ca peut descendre à 33 fps dans certains lieux...■Les 2 modes HFR sans V-Sync ont du tearing tout le temps, mais on peut avoir du 95 / 85 fps assez facilement en mode performance.■Les 2 modes HFR avec V-Sync effacent le tearing des 2 modes précédent au prix de performances moindres. Mais on reste légèrement au-dessus des 60 fps pour le mode qualité (65 fps en général) et dans les 80 fps en mode performance.■Sur un téléviseur à 60 Hz, les 2 modes HFR sans V-Sync sont juste injouable. En revanche, les 2 modes avec VSync permettent avoir un solide 60 fps.■Si vous voulez du 60 fps en toutes circonstances, le mode performance HFR est là pour vous. Notez que certaines zones continueront de tomber sous les 40 fps.■L'apport du VRR serait très bénéfique pour le jeu.■Le menu de sélections des graphismes est perturbant, Digital Foundry pense qu'il aurait mieux valu simplement ajouter un menu pour activer et desactiver la V-Sync.■Excellente utilisation de la DualSense, temps de chargement très réduits, etc.■Et pour finir, Digital Foundry recommande le mode Qualité HFR avec V-Sync mais en limitant son téléviseur à 60 fps ! La meilleure façon de profiter de ce jeu reste sur PC.