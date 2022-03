Tout d'abord, on apprends que Konami avec Momotaroh se hisse à la hauteur des million seller que sont Monster Hunter, Final Fantasy ou encore Dragon quest.s'est écoulé àQui aurait parié un tel succès, le million aurait été considéré comme énorme alors c'est le gros Jackpot pour Konami.Ensuite voici les notes Famitsu de 3 petits jeux:Babylon’s Fall (PS5, PS4) – 8/8/7/7 [30/40]Gran Turismo 7 (PS5, PS4) – 9/10/9/10 [38/40]Kirby and the Forgotten Land (Switch) – 8/9/9/10 [36/40]

posted the 03/23/2022 at 08:47 AM by newtechnix