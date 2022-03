Le trailer a été dévoilé et le thème sera donc une invasion venue du centre de la Terre, contre des troupes ennemies disposant de chars et de dirigeables pour pilonner l'île de Fortnite... Il faudra repousser l'envahisseur !Le nouveau Passe de Combat a leaker (bah c'est la faute à epic games, on s'emmerde quand les serveurs sont down) et... ok, c'est pas trop ma came.La nouvelle saison de Fortnite devrait être jouable en cours de journée.