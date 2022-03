Hello chers compatriotes de Gamekyo ! Je continue ma belle aventure avec Orange Caraïbe avec cette fois-ci la saison 4 de LMG ! Et vous avez la primeur de voir en exclusivité ce nouvel épisode (avec les membres de ma chaîne Youtube ^^) :Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de tout type de retour ! Je répète qu'il s'agit d'une émission grand public (je regrette de ne pas avoir expliqué ce qu'est un jeu indé par exemple, j'aurais du le relier au fait que le jeu a été réalisé par un seul développeur) et que le but n'est pas de faire fuir, mais au contraire, de fédérer une véritable communauté de jeu vidéo hétéroclite, éveillée et curieuse !Je vous souhaite un excellent week-end... Moi je continue à bosser (sur la version mobile / instagram de cette vidéo justement), et également à relever les défauts de ce premier jet (en 4K 25 fps bande de petits curieux, c'est fini la 4K 60 fps pour moi).Bonus : La première fois que j'avais joué à TUNIC, c'était à la Gamescom 2018, le jeu avait environ 2 ans de développement, et on peut l'apercevoir ici, à 2min10 environ :Je n'avais pas eu le droit de prendre de vidéo Off Screen (compréhensible) mais j'avais passé une bonne vingtaine de minutes sur le jeu (que je ne connaissais pas du tout).