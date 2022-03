Ma première rencontre avec ce boss. Je m’en souviendrai toute ma vie:



J’en ai fredonné des générique et des OST. Metroid 2 sur gameboy, megaman, chrono trigger, FF7, burnout revenge, bleach, jayce et les conquérants de la lumière, ghost in the shell stand alone complex, JoJo Bizarre Adventure, Nier (god tier), Nier automata (Tanos tier), etc etc.Mais celle là, cette chanson. Je la fredonne et l’ecoute depuis 2015. Jusqu’à l’obsession. Travailler avec, rouler avec, me doucher avec. J’ai encore sombré hier et remontré à mes filles l’orchestre qui le joue.Vous l’avez? Ce son qui surpasse tous les autres, ce son que j’ai fredonné des milliers de fois plus que les autres. Ce son qui, quand il passe dans ma playlist, génère en moi de l’endorphine en quantité astrale…Pour moi, c’est Cleric Beast de Bloodborne (NowIcanDiePeacefully Tier)Et vous, quelle chanson fredonnez vous depuis des années et des années?