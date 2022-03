Bonsoir à tous,J'aurais souhaité qu'un possesseur d'Xbox series X et du gamepass Ultimate puisse me dire si la fonction " jeu à distance Xbox series X vers le PC " (via l'appli xbox de windows) est bien fonctionnelle ou si elle est à l'arret. Car depuis quelques jours, il m'est impossible de faire le jeu à distance. Le cloud du gamepass Ultimate fonctionne cependant.Donc si quelqu'un peut test pour me dire si la fonctionnalité a un problème ou si le soucis viens d'ailleurs.Merci d'avancePROBLEME RESOLU : Pour ceux qui ont le même inconvénient, vous devez couper quelques secondes l'alimentation de la console. Un grand merci à Defcon5 pour avoir trouvé la solution