Bon... J'me remets tout doucement de mon carnaval (vous avez vu, on a brûlé Vaval lors de Mercredi Des Cendres avec ses vaccins ET le lendemain, Castex a annoncé la levé du Pass Sanitaire ! NOS PAROLES ONT ETES ENTENDUES, GLOIRE à VAVAL !) en vous proposant une Preview sur Phantom Breaker Omnia sur Nintendo Switch, également disponible sur PS4, PC et Xbox One !Alors que penser de ce Phantom Breaker Omnia ? Hé bien, à l'issu de cette preview, on peut dire qu'on fait face à un jeu de combat plutôt fun, à mi-chemin entre la simplicité d'un Smash Bros et la complexité d'un King of Fighters. Et comme KOFXV n'est pas sorti sur Nintendo Switch, on dira que sur cette plateforme, cela nous donne une nouvelle alternative sympa au niveau des jeux de combats, avec Samourai Shodown, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter 30th Anniversary Collection, ARMS et Ultra Street Fighter II, mes jeux de combats préférés sur la Switch ^^ ! Il faudra par ailleurs un jour que j'essaye ce fameux Nickelodeon All star Brawl...C'est l'occasion pour moi de ressortir mon mini stick arcade Hori pour Nintendo Switch (excellent au passage, je vous invite à voir mon unboxing ici : https://youtu.be/zHi-khcHCPI ).Niveau maniabilité, on est sur des systèmes d'autocombo à 3 hits sur un système de coup faible/coup moyen/coup fort, avec la possibilité de "casser" un combo avec une sorte d'attaque focus (que l'on doit recharger), un système de chope, la garde avec "arrière" (haute et basse) et bien entendu une "ultra". Du classique, mais on n'en demande pas plus au jeu !Graphiquement, c'est plutôt sympa (pour un petit titre du monde du jeu de combat) et le jeu est vendu 34 € sur Nintendo Switch. Je ne dirais pas que c'est "donné", mais ce n'est pas irraisonnable non plus, d'autant que le mode histoire semble plutôt complet (on ne peut pas faire pire que KOFXV à ce niveau me direz-vous)...Bref, hâte de vous donner mon avis complet sur le jeu, mais c'est déjà une belle petite surprise d'une licence dont je n'avais pas du tout connaissance et qui existe pourtant depuis 2013 !Bonus : Le superbe opening réalisé pour cette édition du jeu :