Hello, nouveau top 10 et cette fois on va parler de 10 niveaux que j'ai trouvé ultra stressant dans les JV, et vous allez voir qu'il n'y a pas que du SH.10)- La dernière étoile de SMG2 est bien évidemment la plus difficile à obtenir... Vous n'avez qu'un seul point de vie pour faire tout le niveau, qui va se complexifier au fur et à mesure de votre avancé. La moindre erreur et il faudra tout vous retaper. Le niveau est assez stressant car on a peur de mourir. Le passage final avec les Frères Boomerang et ultra stressant, mourir à la toute fin ya rien de pire et ça m'est arrivé...9)- Durant le jeu, Link va devoir prouver sa valeur en pénétrant dans un lieux appeler Psysalis qui vont le mettre à l'épreuve. Le but ? Ramasser toutes les perles afin de réussir l'épreuve, mais ça sera pas choses aisées car un compte à rebours est lancé, et si il atteint zéro, les ennemis appelés Gardien se réveille et pourchassent Link... Au moindre coup, celui ci devra tout recommencer depuis le début et ce même si il lui rester que une seule perle... Autant dire que ça vous fout bien la pression.8 )- Un niveau qui m'a vraiment marqué, surtout avec son ambiance très dérangeante. Au préalable, vous devrez réussir à vous frayer un chemin pour passer l'espèce de guillotine, pour ensuite pénétrer dans les profondeurs et affronter des mobs cauchemardesque qui font traîner leur bras sur le sol dans un bruit assourdissant.. La bande son n'arrange pas les choses avec son espèce de tambour incessant et déstabilisant. Pour ensuite finir en beauté poursuivis par Laura, que vous devrez soit affronter soit fuir. Bon courage....7)(première fois)- Un très bon DLC bien qu'un peu court... Dans ce DLC, vous incarnez Clancy qui devra s'échapper de la chambre, retenu prisonnier par Marguerite et forcé de manger son ragoût immonde... Vous devrez résoudre des énigmes pour pouvoir ouvrir la trappe sous votre lit et vous échappé. Mais ça sera pas facile car Marguerite viendra voir si ya trop de vacarme. Il faudra tout remettre en place sous peine de vous faire tuer. C'est assez stressant la première fois qu'on y joue...6)- Impossible de ne pas la mettre. Pour récupérer le troisième esprit Krazoa, vous devrez affrontez vos plus grande peur, l'épreuve consiste à garder l'icône rouge dans la barre verte en jouant avec les stick de gauche à droite. Et c'est très très difficile...Car à l'image, on est "forcé" de regarder ce qui se passe, seulement il ne faut absolument pas sinon vous perdrez. Une épreuve super stressante et qui va mettre vos nerfs à rude épreuve ! Un conseil, ne pas mettre de sons peut grave vous aider.5)- Sûrement un des moments les plus marquants et flippant du jeu, Avec Abby, vous devez vous rendre à l'hôpital pour récupérer des médicaments pour une certaine personne. Mais ce qui s'apparentait à une visite de "routine" va rapidement tourner au cauchemar.En effet, plus vous allez avancé, plus vous allez prendre conscience de ce qui vous attends ici... Une monstruosité qui en a laisser plus d'un sur le carreau !4)- Durant l'aventure, Artyom devra passer par une bibliothèque pour y récupérer des documents très importants. Seulement.... Le lieux est gardés par des créatures très flippantes nommés "Bibliothécaire" sorte de gorille mutant à la force démesuré.Il vous faudra mieux les éviter, car ils peuvent vous tuer en quelques coups seulement. L'idée sera de les regarder dans les yeux pour qu'ils ne vous attaquent pas, et encore ça marche pas toujours... si vous les perdez de vue, ils vous attaqueront. Ça fait bien flippé et c'est très stressant, je peux vous le garantir !3)- Dans Outlast 2 , vous serez amené lors des séquences de flash-back à fuir un démon terrifiant qui apparaîtra à un moment donné...Ce démon, en plus d'être ultra rapide et flippant, vous tuera en un coup si il vous attrape. Imaginez en Psychose le cauchemar que c'est d'être poursuivis par lui...2)- Si tout le jeu est bien évidemment flippant et stressant, le Chapitre sur l'hôpital est pour ma part le pire de tous. Car c'est la première fois qu'on est réellement confronté à l'Alien.Il faudra bien évidemment le fuir et l'esquivé à tout prix ! Si il vous repère, s'en est finis de vous... Se cacher, le contourner, l'attirer, heureusement des moyens existent pour dupé l'Alien mais ne croyez pas être aussi malin que lui, vous risquerez d'avoir des surprises...Vous pouvez bien sûr vous planquez dans un casier mais la sécurité ne sera pas assurée car l'Alien vous traquera absolument PARTOUT !1)- Les deux pires niveaux du jeu Subnautica c'est ces deux là ! La première est la zone du crash donc le biômes juste à côté de notre vaisseau, l'Aurora. Déjà, la zone est stressante car totalement irradiée, il vous faudra la tenue anti-radiation pour s'y risqué. Mais de plus, elle est gardé par un Faucheur Léviathan, votre première rencontre avec ce gentil poisson va vous donner quelques sueurs froide... De plus, les secousses provoqués par l'Aurora font que cette zones est super flippante.La deuxième zone est située bien plus en profondeur, vers 600-700 mètres. Elle y abrite des calamars crabes, ces bestioles ont une AOE (Area of effect en anglais) autrement dit une attaque de zone qui neutralise tout les systèmes électroniques.Construire une base près de ces bestioles serait de la folie pure... mais il n'y a pas que ça, la zone abrite également deux Léviathan Fantôme, encore plus gros que les Faucheur, je peux vous garantir que quand vous voyez leur corps ondulant au loin, vous vous chier dessus...La zone est également ultra sombre et terrifiante, de quoi monté votre trouillomètre à 200 % !Voilà, ce top est terminé et comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain top, Tchuss et bon jeux !