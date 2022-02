SOFTWARE

1 [NSW] Touken Ranbu Warriors (DMM Games, 02/17/22) – 113,159 (New)

2 [NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 84,925 (2,008,795)

3 [PS4] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 48,476 (New)

4 [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 43,012 (New)

5 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,406 (4,443,032)

6 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 10,651 (876,158 )

7 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 9,268 (4,773,647)

8 [PS4] The King of Fighters XV (SIE, 02/17/22) – 9,062 (New)

9 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 8,503 (2,523,455)

10 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 6,876 (2,509,802)

11 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,554 (7,189,885)

12 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 6,256 (3,081,033)

13 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 5,053 (2,602,131)

14 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 4,519 (1,960,168 )

15 [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 4,410 (252,619)

16 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4,333 (931,577)

17 [PS4] Dying Light 2: Stay Human (Spike Chunsoft, 02/04/22) – 4,136 (38,602)

18 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3,582 (4,034,805)

19 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 3,311 (4,313,123)

20 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 3,197 (1,021,510)

21 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,455 (1,161,059)

22 [PS5] The King of Fighters XV (SIE, 02/17/22) – 2,414 (New)

23 [NSW] Monster Hunter Rise Best Price (Capcom, 12/16/21) – 2,411 (26,135)

24 [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 1,964 (239,596)

25 [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 1,854 (189,043)

26 [NSW] The Battle Cats Unite! (Ponos, 12/03/20) – 1,645 (124,119)

27 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 1,623 (2,061,783)

28 [NSW] FIFA 22 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 1,602 (69,698 )

29 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 1,573 (2,325,132)

30 [PS4] Horizon Zero Dawn Complete Edition (PlayStation Hits) (SIE, 06/27/19) – 1,569 (73,256)



Plusieurs nouveautés qui montrent que le mois de mars approche.



Dying Light 2 arrive à se maintenir un peu même si au final le score restera faible.



Fifa 2022 en bas de top montre que le marché des jeux de foot s'est effondré, c'est comme si PES n'existait plus ou plutôt on va dire aussi en pensant également à The King of Fighter 15...au Japon dur d'exister déjà pour un tiers mais si tu n'es pas sur Switch actuellement tu as peu de chance de faire péter le champagne.

On regardera d'ailleurs le score que fera Demon Slayer sur Switch.



Horizon peut espérer se maintenir mais concernant la version PS5 cela sera au gré des stock PS5 que Sony voudra bien fournir, a voir sur la durée donc. La version PS4 devrait attendre doucement les 100000 ventes comme la version Horizon Zero dawn