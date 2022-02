https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/02/09/open-app-store-principles-activision-blizzard/





- Pour être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d'autres titres populaires d'Activision Blizzard disponibles sur PlayStation pendant toute la durée de l'accord existant avec Activision. Et nous nous sommes engagés auprès de Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l'accord existant et à l'avenir, afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu'ils aiment. Nous souhaitons également prendre des mesures similaires pour soutenir la plateforme à succès de Nintendo. Nous pensons que c'est la bonne chose à faire pour le secteur, pour les joueurs et pour notre entreprise.