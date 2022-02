Il ne faudra surement pas compter sur Sony pour feter les 10 ans de la serie Gravity Rush alors Shunsuke Saito, le Chara Designer et 3D Animator des deux jeux et Art Director du second, le fait a leur place avec un artwork inédit dessiné pour l'occasion.En effet Gravity Rush alias Gravity Daze au Japon est sortie pour la premiere fois le 9 Fevrier sur PSVita au Pays du Soleil Levant. Le jeu a ensuite été remasterisé sur PS4 un an avant la sortie du second opus, toujours sur PS4.Il y eu aussi un épisode animé en 3D Cell shading se passant entre le 1 et le 2 ainsi qu'un manga adaptant Gravity Rush 2.