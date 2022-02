Dans une interview avec IGN Japan (traduit par VGC), Kamiya a expliqué que s'il était possible de profiter de Bayonetta 3 sans connaissance préalable de la série, il était tout de meme vivement recommandé de faire les deux premiers opus pour ne pas passer a coté du scenario."Nous avons écrit les scénarios des premier et deuxième jeux de manière à ce que vous puissiez en profiter quel que soit celui avec lequel vous commencez, et il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas suivre l'histoire et en profiter si vous commencez avec Bayonetta 3.Mais je suis convaincu que si vous avez joué à Bayonetta et Bayonetta 2, vous le trouverez encore plus intéressant. Si vous n'avez pas joué aux premiers jeux, je pense que vous allez manquer quelque chose."Il a ensuite écrit dans un message publié sur le site Web de Platinum : « Il y a encore beaucoup de secrets sur Bayonetta 3, mais pour l'instant nous aimerions que tout le monde laisse libre cours à son imagination à partir de cette bande-annonce.Avec Bayonetta 3, je supervise toujours le monde et l'histoire, mais pour donner un nouveau souffle j'ai choisi Yusuke Miyata (un grand fan de la serie) un collègue de longue date et de confiance (bien qu'il puisse être un peu gaffeur ) en tant que réalisateur."Pour tout ceux ayant vu la BA il y a effectivement certaines choses qui font tilt quand on a joué aux précédents.Da'illeurs peut une nouvelle BA demain durant le NDirect ?