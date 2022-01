Ca commence à devenir chaud tout ces rachats.

Aujourd hui je commence vraiment à me dire que c est une guerre qui se veut sans partage et qui une fois de plus,seul les rois en profitent au detriment du peuple(façon de parler).

Qu on se le dise,nous en tant que joueur nous n avons rien à gagner mais tout à perdre dans cette histoire.Chaques editeurs ou studios rachetés sont des jeux en moins pour la console concurrente,et nous sommes tous concerné,peu de gens peuvent se permettre d acheter deux consoles.

Que va t il se passer pour un joueur COD et destiny quand leur contrat respectif prendront fin et qu ils deviendront des exclusivité?

Et ca sera le meme exemple pour d autres jeux.

L avenir du JV prend un tournant qui me plait de moins en moins,j apprehende deja les futurs annonces.