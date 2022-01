1 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 20,340 (814,023)

2 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 13,696 (2,468,151)

3 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 13,347 (4,726,811)

4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,340 (4,387,139)

5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 9,892 (2,485,415)

6 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 9,257 (7,158,271)

7 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7,668 (3,052,106)

8 [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 6,994 (230,422)

9 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 6,948 (2,577,427)

10 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 5,301 (911,313)

11 [PS4] Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Ubisoft, 01/20/22) – 5,217 (New)

12 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 4,691 (1,939,242)

13 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 4,338 (1,005,727)

14 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 4,065 (4,297,172)

15 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3,706 (4,018,837)

16 [NSW] Dying Light: Platinum Edition (Spike Chunsoft, 01/13/22) – 3,119 (8,618 )

17 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,928 (1,149,226)

18 [PS5] Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Ubisoft, 01/20/22) – 2,651 (New)

19 [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 2,506 (180,094)

20 [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18 ) – 2,139 (63,909)

21 [NSW] Splatoon 2 + Octo Expansion (Nintendo, 10/08/21) – 2,139 (63,909)

22 [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 2,126 (230,165)

23 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 2,006 (1,191,663)

24 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 1,944 (2,317,963)

25 [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 1,796 (178,649)

26 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Expansion Pass (Nintendo, 10/08/21) – 1,701 (59,125)

27 [NSW] Kirby: Star Allies (Nintendo, 03/16/18 ) – 1,559 (959,632)

28 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 1,547 (2,054,912)

29 [NSW] Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Bandai Namco, 12/02/21) – 1,533 (53,740)

30 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 1,503 (825,376)



