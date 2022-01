Si les employés se disent optimistes et motivés face aux futurs changements structurels, selon Jason Schreier

Les discussions vont bon train, dans la bonne humeur et dans le sang de la guerre des consoles, mais en interne, c'est moins la fête pour une grosse raison: Bobby Kotick. La bonne nouvelle, c'est que d'après le Wall Street Journal, Kotick quittera son poste de PDG d'Activision Blizzard à la conclusion du deal avec Microsoft, soit pas avant 2023 au minimum. Dans un mail tout joyeux adressé aux salariés, le patron évoque le 30 juin 2023, date à laquelle Acti-Blizzard ne sera plus autonome et devra répondre à Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming.Pour rappel, avant l'annonce du rachat, Activision Blizzard avait été désavoué par Nintendo, mais aussi par PlayStation et Xbox. Phil Spencer avait déclaré «évaluer tous les aspects de sa relation» avec l'éditeur, tout étant «perturbé et troublé par les événements horrifiques et les actions».