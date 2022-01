Salut les mecs,

Je suis à la recherche d'un Casque micro pour ps5, xbox, switch.

Alors je suis assez casse burnes, premier point :

- la plupart des casques wireless sont lourds ça me fatigue au bout de 1-2h je jeu, donc un truc léger serait vraiment bien.

- deuxième point je cherche un casque-micro qui puisse se brancher sur une console et mon pc en même pour discuter sur discord.



Voilà si vous avez des pistes à me donner, par exemple j'ai essayé le Audeze Penrose en sans-fil il est assez lourd et je le supporte pas, de plus je le trouve pas si ouf que ça ( pourtant considéré comme un des meilleurs...)



Merci à vous !