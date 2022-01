Tous est dans le titre.



Plus sérieusement, je peut mettre n'importe quel DD externe sur ma Xbox série X?



Et je peut télécharger les jeux directement dessus? Où faut d'abord les télécharger sur le SSD de la console ?



J'ai la console depuis le 15 décembre, je me suis abonnée au gamepass la semaine dernière, et j'ai déjà effacé Microsoft flight simulator faute de place....



Je vais prendre un DD externe de 6 TO pour être tranquille un moment...