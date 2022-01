Joueur historique PlayStation, je trolle de temps à autre sur les internets mais j'ai été particulièrement discret en 2021. J'observe la communauté Gamekyo mettre à feu et à sang un site qui commence à dérailler, j'en veux pour preuve qu'on est le 8 Aout, euh Janvier, et qu'on a toujours pas le bilan 2021 de Shanks, Anakaris, Sorrow et je me souviens plus du dernier tellement il a disparu de la circu'.Sinon, je présente la particularité de trainer un certain retard vidéoludique, je joue à des jeux de 2013 en ce moment et j'ai même encore des titres sortis en 2011 qui trainent. Et je tente aussi de faire certains classiques qui m'ont échappé à une époque ou j'allais encore à Poudlard, à l'école je veux dire. Je vais découvrir MGS3 cette année par exemple. Ca fige le bordel. Selon mon Game Manager - qui avouons le ; est largement le jeu le plus joué devant GTAV, Minecraft et Farmville par les joueurs - je suis à 151 jeux de retard par rapport au joueur Day One qui attends Horizon comme un porc ou encore Elden Ring comme un noob.584 heures de jeu pour 17 jeux tâtés. Pas trop mal. Plutôt fier de moi dans l'optique de réduire mon temps de latence de 8 ans avec les jeux qui sortent en 2021 voire 2022 donc.Sleeping Dogs. Pas tant parce qu'il est exceptionnel ; selon mon barème, il plafonne à "très bon" mais au regard de ce que j'ai fait en 2021 ; c'est celui qui se détache parce que j'adore les GTA-like, ayant été biberonné à Urban Chaos et Driver (surtout le 2) avant de découvrir GTA via Vice City (qui reste le meilleur des 3 de la PS2 ; fin du débat). Mais Honk Kong est dingue, j'écoute encore la bande son du jeu 8 mois après et les activités principales comme secondaires sont inspirées. Manque peut-être un peu de technique ; sinon, je rejoins la liste de ceux qu'attendent le réveil de Square Enix voire Activision sur la licence True Crime ou Sleeping Dogs.Dragon Age Origins. Vous situez le décalage dans lequel je vis vidéoludiquement maintenant ? J'avais de grosses appréhensions techniques sur le titre ainsi qu'en terme de présentation (ATH) et d'ergonomie. A revers, les éloges sur le fond du jeu m'intriguait. Et donc à ma grande surprise, le jeu est bien loin de la catastrophe que je m'imaginais, il est à 4 sur l'échelle de Fallout 3 donc ça va. L'écriture est divine, j'avais déjà découvert Bioware via le mirifique Mass Effect et le très bon Mass Effect 2 en respectivement 2017 et 2019 et là encore, qu'est ce que c'est captivant. Musicalement, bien aussi, je regrette des pics de difficultés aberrants. J'ai découvert les RPG avec FFXIII mais là, c'est un autre niveau.Journey. Après tout le bien dont j'ai entendu parlé et son titre de co-Goty 2012, je ne comprends pas. D'autant plus que son alter-égo des remises - TheWalkingDead - je l'ai adoré lorsque je l'ai fait en 2020. Journey m'a glissé entre les doigts sans m'inspirer grand chose ; c'est joli, très bien mais musicalement, ça ne vole pas bien haut et la métaphore du voyage n'a pas pris personnellement. Je m'imaginais autre chose. Et c'est un aficionados PlayStation que vous lisez.Comme l'année dernière, Shanks. Mais cette fois-ci avec ses acolytes Anakaris, Sorrow et celui dont on ne se souvient plus le nom.Sans conteste Remember Me. Jeu français, Paris dans le futur, Adrift, souviendez-vous. Il a son système de combat pour lui mais ça s'arrête là. Techniquement, y a Saint Michel où c'est pas trop mal, sinon ... Artistiquement, c'est pas inspiré. Le dessin des ennemis, la mécanique de la mémoire, le scénario et surtout tous les écrits à profusion à deux balles en terme d'intérêt. Je me suis fait iech comme rarement devant un jeu. La dernière fois, c'était Europe Racing. D'habitude j'arrive à éviter les pièges mais bon la corruption, la presse, les doritos.Probablement TheLegendofZelda TheWindWaker. Le fameux 20/20 de la pourtant inattaquable Romendil. Le jeu est très bon mais désolé, c'est officiel maintenant que je l'ai fait ... IL N'A PAS D'AME. Faut attendre l'escalier interminable du chateau de Ganon pour enfin entendre une composition musicale inspirée. Le titre est bien construit en terme de mécanique et de réflexion mais il est juste scolaire. Je n'ai jamais trop vu les Zelda comme des titres enchanteurs depuis mes différentes PlayStation mais quand même, je m'attendais à être transporté via tous mes sens dans une grande aventure au souffle épique; eh bien, c'est raté. Le jeu est bien exécuté en termes de construction mais il ne fait rien ressentir. Au contraire d'un Candy Crush Saga.Gravity Rush. Probablement, l'un des éléments les plus réussi du jeu. J'ai apprécié Gravity Daze en dépit du dessin des ennemis incroyablement dégueulasses et d'environnement assez vierges de vies. Les contrôles tout en colo euh gyroscopie sont très stylés et pas mal de bruitages sont saisissants. J'ai moins aimé la partie où on s'enfonce dans un profond tube pour aller sauver des enfants. Je me ferais le 2 mais il manque quelque chose à la licence. Un scénar' digne de ce nom peut-être.Celle de Sleeping Dogs même si c'est une compilation de morceaux extra jeu vidéo. Mais pour éviter de refaire le portrait déjà abordé dans une autre catégorie, je dirais celle de LittleBigPlanet Karting qui en plus d'être le meilleur Speed Freaks-like (après Speed Freaks donc) comporte du son tout aussi inspiré que ses tracés ou encore ces modes de jeu. Je me suis éclaté sur ce titre qui mériterait à revenir tellement United Front Games (aussi à l'oeuvre sur Sleeping Dogs tiens tiens ...) a fait un boulot admirable.Les turbos-baffes de l'année tu veux dire. Celles que j'ai mises avec Maya. J'avais déjà pris Lilith dans le 1er et je sais pas, j'ai encore opté pour une damoiselle. Et bien m'en a pris. Borderlands 2 est une suite très solide même si fatalement, je n'ai pas ressenti l'effet wahou de la découverte de tous les tenants et aboutissants de la série comme avait su me faire ressentir l'épisode originelle que j'avais fait en 2014. Manquerait plus qu'on puisse voler dans Borderlands (un peu à la manière de Halo) et on est bon. Mention spéciale au morceau Eridium Blight qui tabasse, à la caverne acidulée en terme d'agencement de niveau ainsi qu'à Roland dont j'adore autant le dessin que la voix française.Mass Effect 3. Quelle trilogie ! Quelle licence. Mass Effect est au-dessus de tout pour son scénar', Saren, le galarien du conseil à la VF divine ainsi qu'au [censored content] de Miranda. Mais juste derrière se tient pour ma part Mass Effect 3 pour le sentiment d'urgence qu'on retrouve et qu'on avait perdu par rapport au 1er, l'inspiration artistique (l'architecture du monde des Asari ou le début du jeu) et le niveau technique. Et c'est toujours aussi captivant en terme de relations inter-races ou même juste personnelles entre individu. Mass Effect 2 se perdait scénaristiquement dans un simplisme de malade et unsentiment d'urgence perdu à avoir 400 ans pour constituer une équipe. Mass Effect 3 a remis les pendules à l'heure ; admirablement.WarnerBros Montreal. Parce que contrairement à vous tous, j'adore les préquelles. Et que Batman Arkham Origins constitue la preuve que Rocksteady doit lâcher les manettes de la licence. Plus cinématographique, plus profond en terme d'enjeu, toujours aussi propre en terme de ludisme via la contribution de tous ces gadgets. J'ai même failli aller dégommer le Sphynx, c'est dire si ça m'a plu. Vivement Gotham Knights (en 2030 pour ma part).Comme tous les ans, PlayStation ! Jugez par vous même :- Gravity Rush- LittleBigPlanet Karting- Killzone HD- Journey- MotorStorm Apocalypse- Beyond Two SoulsLe score est sans appel face à :- NewSuperMarioBros U- TLoZ TWWEA.Puisque :- Mass Effect 3- Dragon Age Origins- Dead Space 3Tous de très bon titres très plaisants à faire.Dark Souls. J'ai poursuivi ma partie entamé en 2020 et j'ai fini le jeu. 75h cette année pour 120h au total. Dark Souls c'est bon mais c'est trop long. Trop d'aller/retour, trop de "montée en niveau motivé" (ça fait long comme francisation de farming mais que voulez-vous), trop d'usures à faire toujours la même chose, tourner autour de l'ennemi, tenir sa distance, provoquer un peu et occire. Pourtant je jouerai à DS2 parce que je suis comme vous, je suis docile, faible et malléable mais quand même pourquoi se torcher 60% des boss via les conseils des soluces tellement on devient fou et pourquoi le niveau de jeu dans le noir ? POUR-QUOI ?Negan. Comme chaque année depuis ... Comme chaque année.5/ Petite Grosse Planète : Cartman4/ L'age du dragon : les origines3/ Région frontalière 22/ Effet de masse 31/ Chiens dormantJ'ai effectivement bien avancé dans ma foultitude de jeux à éponger (vaut mieux ça que des dettes). 500 heures jouées, ça doit être une première depuis le collège, soyons sérieux. J'ai effectivement découvert un peu plus la WiiU dont la mablette est vraiment bien conçu, n'en déplaise au pleureuse. Je regrette que Zelda soit une série si surcotée. Un peu comme les Souls mais bon, Internet en même temps, faut-il s'attendre à autre chose que du troll du niveau que je suis en train d'écrire ... ? Je ne me suis pas trompé. Ni Earth Wild Zelda & Fire 2, ni le PSVR2, ni la Switch Pro ne sont sorti en 2021.Que dalle. Juste continuer à avancer sur ma liste de jeu tout en me faisant plaisir, ce qui reste le principal au delà de l'aspect "24 heures chrono" que peut revêtir ce phénomène de backlog. Sinon, je ne pense pas que 2022 sera une année exceptionnelle vidéoludiquement. Puisqu'il n'y aura pas de GTAVI.J'ai joué à la Vita en 2021 ? (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le PS Store n'a toujours pas fermé à ce jour) J'ai joué à la WiiU 2021 ? J'ai joué à Zelda, moi le playstationard. Tout ça, c'est vrai. Mais, c'est hélas bien pire que ça. J'ai acquis une PS4 neuve à la fin de l'année 2021.- Le Covid a eu impact négatif sur ta petite personne ?- Au grand diable non !! Je n'ai coché que 11 jeux sorti en 2021 que je veux réellement faire. Pourvu que ça dure, avec des années comme ça, je suis de retour dans la course du Day One dans moins de 15 ans !Umbrella est derrière "tout ça". Qui d'autre ?