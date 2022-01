Salut !Je cherche des jeux pour mon beau-père qui vient de m'acheter ma PS4 et mon casque VR, mais qui n'a pas joué à des jeux vidéo depuis les call of duty sur ps2/pc.Il aimerait des jeux dans le même genre, mais comme je ne joue pas à ce genre de jeux je vous pose la question ^^Il me faudrait des jeux de guerre type FPS, accessibles ou dont on peut régler la difficulté pour profiter de l'histoire essentiellement. Sinon des jeux d'avion car il a testé Ace Combat 7 en VR (il a le casque aussi) et aimerait savoir ce qu'il existe d'autre.Je pense lui faire tester Gran Turismo Sport pour la VR.Merci d'avance pour vos conseils