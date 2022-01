Bilan année 2021 – Attente 2022

Jeux débutés en 2020 :

Jeux encore en cours :

Jeux fait cette année :

Mon jeux de l’année :

Attente 2022 :

Jeux qui m’intéressent mais à voir selon les retours et previews (et si certains sortent bien en 2022) :

Si ça sort chez nous :

J’attends des news sur ces titres :

Believe d’annonce :

Bonjour à toutes et à tous et Meilleurs Vœux 2022.2022! Le temps passe à une vitesse c’est fou et cette année est passée incroyablement vite, malgré le fait qu’il y a eu moins de hype durant l’année avec un E3 et un Summer Game Fest qui ont pas mal trainé. Les VGA ont rattrapé le coup côté annonce, même si pour la plupart nous ne verrons rien avant des années.Une année encore très particulière donc, le covid à encore bien affaiblie l’industrie surtout côté annonce, je pense que les éditeurs et développeurs ont préférés prendre des gants côté annonces et sorties et ça s’est senti. Clairement moins de sortie importante qu’en 2020 (qui était censé être le baroud d’honneur de la génération précédente). Et surtout toujours ce problème de stock qui ralenti la mise en place des nouveaux parcs de consoles et donc de passer entièrement à la NG.D’un autre côté ça m’a permis de faire quelques jeux du backlog.Pour cette année j’ai fait un bilan plus synthétique et j’a repris l’idée des + et – qui sert plus facilement à cerner les côtés qui m’ont le plus marqué ou déçu.Débutée l’an passé je peux enfin livrer mon avis final sur le jeu.Cyberpunk 2077 aurait dû être le grand RPG cross gen de l’an dernier. Finalement il n’en est rien. Le jeu est bourré de beug, et pourtant je ne suis pas du genre à les pointer. Sans parler du nombre de crash quasiment toutes les 2h de jeux. Je n’ai pas spécialement été emportée par le scénario et finalement Johnny Silverhand n’est pas le personnage que j’attendais de voir dans cet univers.On sent quand même une énorme ambition derrière le titre mais finalement mise en retrait, probablement face à la tâche titanesque irréalisable dans le laps de temps prévue.Les Plus :+ Night City une ville vraiment intéressante…+ Les véhicules+ Certains personnages secondaires intéressants…+ Le design des armesLes Moins :- …mais hélas totalement inexploité- Aucune verticalité- …Mais d’autres inexploitée et totalement inintéressant- Scénario principale et secondaire osef- Les phases d’infiltrations- Enormément de beugs et de crash (et je ne suis pas du genre à m’en plaindre en temps normal)Cyberpunk 2077 est un immense gâchis. Une ville totalement sous exploitée. Un scénario faiblard et hélas un jeu sorti beaucoup trop tôt. Je reste déçue du titre et j’espère que le prochain Witcher relèvera la barre et que le studio s’en remettra.Deuxième Muso dans l’univers de Zelda mais cette fois ci pré-quelle de BTOW.L’idée est très bonne et nous ramène 100 ans en arrière, au moment de la grande guerre et du réveil de Ganon.Les Plus :+ Fidèle à BOTW+ L’histoire intéressante+ Système de farm rapideLes Moins :- Pas de vrai conclusion (on aurait aimé voir le sacrifice des 4 élus)- Les phases en machinesUne bonne durée de vie pour faire l’histoire et quelques quêtes secondaire, beaucoup plus pour tout débloquer.Seul bémol ces phases en véhicules mal pensé et une fin un peu trop rapidement expédiée.La suite de mon GOTY 2020, Persona 5 m’a tellement marqué que j’ai encore du mal à m’en remettre.J’attendais beaucoup cette suite directe, j’ai pas mal apprécié les moments passé dessus, mais les combats sont un peu moins fun. Je m’y remettrais assez rapidement, peut être après mon run sur SMT VLes Plus :+ La DA toujours aussi soigné+ Le fait que ce ne soit pas qu’un simple Muso mais plus un A-RPG+ Retrouver l’équipes des voleurs fantômes, un peu comme un groupe d’amis qu’on revoit en vacances+ Le fait d’avoir des phases de dialogues en dehors des PalaisLes Moins :- Les combats un peu fouillis- Les phases de dialogue un peu plus dirigisteUne suite qui améliore pas mal de chose, le farm est assez fun pour trouver les meilleurs gènes de monstre.Je n’ai hélas pas encore fini ce titre mais je pense continuer assez rapidement une fois SMTV boucléLes Plus :+ Très jolie visuellement+ Les combats très fun et demande de la tactique+ Le farm des gênes de monstresLes Moins :- Je n’en ai pas encore trouvé lolGrosse sortie de cette fin d’année, j’attendais beaucoup de cet épisode surtout après l’incroyable Persona 5 Royal.Pour le moment c’est toujours le gros kiff, j’y joue à mon rythme et donc je prends mon temps.Les Plus :+ L’ambiance de fin du monde+ Son système de jeu relativement addictif+ Exigeant mais très satisfaisant+ Le desgin de la saga toujours aussi bonne+ De très bonne pistes musicaleLes Moins :- Pas mal de soucis d’affichage mais rien qui ne gâche pas l’expérience de jeuIl sera sûrement dans mon top de l’an prochain, mais je préfère avoir parcouru tout le jeu avant d’émettre un avis completTrès déçu par le 4e opus, j’ai attendu un moment avant de me lancer dans ce 5e épisode.Il y a du mieux, et de bon passage (comme le laboratoire).Mais finalement je m’attendais à un gros twist en moitié de jeu et finalement nous restons sur du classique. (SPOIL – J’aurais trouvé couillu de faire de Kate la nouvelle antagoniste, mais finalement c’est sa mère qui le devient SPOIL).Les Plus :+ Jolie graphiquement (surtout le paysage enneigée)+ Revoir tous les anciens membres des premiers Gears (et un Marcus plus présent)+ Quelques nouvelles armes et le drone que l’on upgradeLes Moins :- Scénario pas aussi ouf que j’aurais pu le croire- Les nouveaux personnages toujours aussi peu attachant- Un choix dans le scénario qui ne sert pas à grand-chose- Retour à un Statut Quo côté scénario- Manque de punch en 2021 côté gameplay (avis perso)J’ai mieux aimé que le 4e mais finalement j’ai énormément de mal avec cette nouvelle suite. La première partie est bien mais aurait pu être bien mieux. Le côté ouvert ne change pas grand-chose et j’aurais préféré un peu plus de souplesse dans le gameplay.J’attends de voir la suite et de finir cette possible trilogie mais je ne pense plus autant attendre de la franchise.Reste le Gears Tactics à tester.Après avoir fini Gears 5, je me suis dit que les TPS n’avait peut-être plus rien à apporter. Et finalement Control m’a fait parler un peu trop vite.Enorme coup de cœur pour ce titre pour lequel la présentation m’avait laissé dubitatif.Finalement le jeu est un Metroidvania en 3D très bien pensé de ce côté-là.Certaines scènes m’ont vraiment fait kiffé, comme ce passage dans l’hôtel, moment atypique et très Twin Peaksien.Les Plus :+ Son univers fantastique+ Son héroïne+ Le bureau du Control fascinant (les enregistrements du directeur était vraiment une excellente idée par ex.)+ Le côté Metroidvania+ Des séquences de jeux assez folle (le labyrinthe du cendrier et le passage en train avec les OST qui vont avec)+ Le Remedy verse qui me hype vraiment+ Le concierge+ Le Ray Tracing qui sert vraiment à l’ambiance du jeu+ Le gameplay assez addictifLes Moins :- Synchro labiale VF totalement aux fraises- La carte à revoir complétementLes côtés Fantastique/Surnaturel m’ont vraiment conquis. J’ai adoré le scénario et j’ai hâte de voir la suite.D’autant plus que le Remedy verse est lancé en bon et due forme. Il faut que je rattrape mon retard avec le remaster d’Alan Wake du coup, d’autant plus que le 2e opus à été officialisé cette année.Doom 2016 et Eternal m’avait mis une sacrée baffe l’an passée. Eternal à sûrement l’une des meilleures campagnes de FPS solo que j’ai fait depuis longtemps.Retrouver le Doom Guy plus charismatique que jamais était trop tentant et j’ai finalement pris les 2 DLC une fois disponible.Les Plus :+ Encore plus intense que la campagne principale+ De nouvelle variante de démons intéressante à combattre qui mette bien la pression+ Le Doom Guy et le charisme qu’il dégageLes Moins :- Un peu dur quand même si on a lâché le jeu depuis un momentId Software montre encore une fois qu’ils maitrisent leur sujet. Toujours aussi nerveux, tactique et violent. Les deux extensions nous offrent une conclusion à la hauteur de nos attentes et bordel vivement la suite !Retour en force de la licence après sa percée Occident. La saga opère un retour proche du 3rd pour l’ambiance et le Japon féodale ainsi que quelques nouveaux monstres inspirés du Folklore Yokia Japonais.De nouvelles mécaniques de jeux avec le filoptère et les Chumsky qui facilite les déplacements au travers de maps nouvelles et anciennes revisité.Il y aussi un nouveau mode de jeu type tower defense, sympathique mais pas inoubliableLes Plus :+ Retour de Monster Hunter en console portable+ Le côté Japon féodale proche du 3rd+ La nouvelle mécanique des filoptères+ Des monstres toujours aussi classe visuellement+ La verticalité des maps et la facilité à les parcourirLes Moins :- La fin en DLC (gratuit heureusement)- Suivi peu intéressant sur la longueurBien que j’aie passé un excellent moment (surtout en multi avec les amis) le contenu, ou tout du moins le end-game est trop peu fourni. Les monstres rajoutés par la suite n’ont pas d’arme ou d’armure dédié et la fin du jeu est en DLC.Un peu dommage surtout que le World avait réussi à nous tenir grâce aux Alpha suprême pendant un moment.Je pense que l’extension Sunbreak qui arrive l’an prochain complétera suffisamment le titre et nous permettra de farmer en Rang G pendant de long mois.Je ne me destinais pas à me prendre ce 8e opus mais le peu de grosses sorties cette année et l’ambiance RE4 m’ont finalement convaincu.L’ambiance du Village et de certains endroits comme le château ou l’usine sont assez folles. Les courses poursuites ne sont pas trop frustrantes et bien géré.Bon l’épisode tend plutôt à aller vers l’action que le Survival en milieu de jeu mais ça ne m’a pas dérangé.Les Plus :+ Son côté très RE4+ L’ambiance du Village+ Lady Dimitrescu et son château+ Varié dans ses décors et ses thèmes (la maison de poupée par exemple)Les Moins :- Certains antagonistes un peu trop vite expédiés- Le hero OSEF- La phase Chris pas bien folichonneUne bonne plongée dans l’univers de Resident Evil. La vue FPS ne m’a pas gênée plus que ça et je suis curieux de voir vers quoi ils vont se tourner pour la suite. Reste que le jeu est un peu inégal par moment et certains antagonistes trop rapidement expédiée.Il fallait se douter que le 2e opus allait se faire attendre et j’avais vraiment envie de me replonger dans l’univers Nordique proposé par cette suite / reboot.Je l’ai platiné à l’époque et j’ai pu me faire un NG + pour profiter des nouvelles armures proposées par les MAJ.Le jeu est toujours aussi incroyable visuellement, certaines séquences sont encore bluffante et n’ont pas à palir face à des jeux récents.Les Plus :+ Toujours aussi beau+ La DA incroyable qui en mets encore plein les yeux+ Son ambiance+ Les contenus rajoutées en NG +Les Moins :- Manque de variété de monstre (mais c’était déjà le cas à l’époque)Inutile de revenir en détail sur un de mes jeux de la gén et GOTY 2018. GOW est toujours un pilier du genre, j’espère que la suite sera tout aussi bonne. Je regrette juste qu’il ne sera pas orienté a 100% NG, il faudra attendre une potentiel suite.J’étais passé à côté lors de sa sortie. Finalement les bons retours et le suivi qui a corrigé les différents soucis du jeu m’ont fait démarrer cette aventure cet été.Si je devais résumer Days Gone je pourrais dire que c’est une sorte de cocktail entre Sons of Anarchy et Walking Dead mais se déroulant en Oregon.J’ai été surpris par le scénario qui nous tiens en haleine et ses multiples rebondissement (sans oublier un bon twist secret en end game).J’ai passé un agréable moment en compagnie de Deacon St John et de ses amis.Les Plus :+ Très bon Open world agréable à parcourir+ L’histoire de Deacon et de ses proches+ Gestion de la moto+ Le système de horde impressionnante et très fun à combattre+ Son twist finalLes Moins :- Certains villages trop peu exploités- Quelques beugsQuelle découverte que ce très bon Days Gone. Je ne m’attendais pas autant à accrocher au titre. Le début nous prend vraiment aux tripes avec son histoire et on a envie d’en savoir toujours plus.J’ai passé un excellent moment sur le jeu. J’espère que Sony reviendra sur sa décision et permettra à l’équipe de faire une suite.Les dernières mis en avant du jeu m’ont convaincu de le prendre et ce presque 20 ans après le Fusion.Suite qui se déroule directement après Fusion et le combats contre les X. Le scénario est assez intéressant sur la fin, mais les phases avec les EMMI sont plus gonflantes qu’autres choses au bout du 2e affrontement.Les Plus :+ Fluidité des déplacements+ Certains décors très beau et inspirée….+ Scénario intéressant sur la fin+ Son boss de fin+ Donne la possibilité de suite intéressanteLes Moins :- Les phases avec les EMMI lassante- … mais d’autres vraiment fade et redondant- Trop de power up tue le power up- Bizarrement linéaire- Aucune musique marquanteMitigé pour ce Metroid Dread. Les Metroidvania se sont démocratisés ces dernières années et même si le jeu reste bon, il n’est pas aussi mémorable que j’aurais aimé qu’il soit. Les phases contre les EMMI deviennent rapidement fastidieuse, heureusement que les check point nous ramène juste avant en cas d’échec.Il reste heureusement un élément de scénario intéressant à la fin qui amènera peut-être une suite à la saga.Je n’avais jamais fini le jeu et j’ai donc attendu ce portage sur console avec impatience, d’autant plus que j’ai pu le faire avec ma copine tranquillement en mode nomade sur Switch.Les Plus :+ Très jolie travail graphiquement+ Ergonomique en mode nomade sur Switch+ Toujours aussi fun 21 ans aprèsLes Moins :- Quelques beugs- Soucis de serveur21 ans après Diablo 2 est toujours aussi excellent, nous avons passée un super moment et j’ai hâte que le 4e opus sorte (même s’il va falloir s’armer de patience…)J’ai suivi les potes pour cet épisode, je navais pas joué à un BF depuis Bad Company 2 il me semble.Les premières vidéos donnaient vraiment envie et je me suis laissé tenter, mas hélas c’est sûrement ma plus grosse déception de l’année.Les Plus :+ Grande maps…+ 128 JoueursLes Moins :- … mais hyper bordelique et mal agencé- Trop a découvert- Enormément de beug qui gâche l’expérience de jeu- Impossibilité de ne jouer qu’avec les joueurs consolesUn jeu qui aurait mérité encore quelques mois de développements histoire d’être peaufinée et surtout plusieurs beta test histoire de voir le ressenti des joueurs sur les maps.Beaucoup de beug m’ont gâché les sessions de jeu (surtout quand tu as l’impossibilité de choisir tes armes).Je retenterai peut-être plus tard avec les MAJ et les rééquilibrages du jeuJe sais ce n’est pas un jeu vraiment sortie cette année, mais ayant trop peu avancé sur SMTV et comme j’ai totalement adoré l’expérience Control j’ai décidé d’en faire mon jeu de l’année.(en espérant que cette suite fasse enfin revenir la saga au top)(Version Switch – Boite)Un Rival School 3 (on ne sait jamais ^^)La nouvelle IP de Naughty Dog (il serait temps d’en voir plus)Un nouveau DishonoredUn nouveau Mario 3D aussi bon que l’OdysseyMonster Hunter World 2 (même si pour le coup je pense que Capcom communiquera après l’extension du Rise)Persona 6Devil May Cry 6Un Front Mission 6 (un vrai tactical comme les anciens)Un nouveau Fire EmblemUn retour de Deus EX et d’Adam JensenUn Kid IcarusUn Mario Kart 9Un jeu de baston d’Arc System Work aussi abouti que DB Fighter mais avec une licence comme Saint Seiya, Bleach, Kenshin, One Piece…… Voir un Persona 5 ArenaJe vous souhaite encore une bonne année 2022 et surtout une bonne santé.Au vue de la flambée épidémique de la fin de l’année je pense que le début 2022 sera encore au ralenti, il y aura sans nul doute des reports mais j’espère que les différentes boites de développements auront réussi à contourner les soucis et à sortir les jeux en temps voulu.Mais globalement l’année 2022 risque d’être très chargé côté sortie et j’espère de belles annonces.