Arrivée d'un énorme colis à l'approche des fêtes, ne contenant rien de moins que l'anthologie des Monkey Island. Les jeux, sur PC, sont fournis sur disques, mais aussi sur disquette (!) et via une clef USB contenant l'ensemble de la saga.C'est rempli de goodies, du porte-bougie en forme de crâne au ticket d'entrée du fameux parc du second jeu, en passant par des pin's, une superbe statuette de notre pirate loser préféré ou encore un artbook regroupant des interviews de l'equipe de développement, des concept arts, des anecdotes, un certificat d'authenticité dédicacé par Gilbert, etc, etc...L'édition transpire la passion, et en tant que fan de la première heure (j'y jouais gamin déjà), c'est assez bizarre d'avoir ce collector dans ma collection.