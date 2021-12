Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Final Fantasy VII Remake Intergrade par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique du jeupar

■Très peu d'options graphiques, l'anticrénelage, le filtrage de texture, le motion blur, l'occlusion ambiante sont absents.■Pas de prise en charge des écrans ultra large, ni du DLSS, FSR ou XeSS.■Les paramètres graphiques (textures, ombres) en High de cette version PC sont similaires à ceux de la PS5 excepté la distance d'affichage des PNJ, pour les textures la version PS4 se place en dessous des réglages en Low.■La distance d'affichage des PNJ sur PS5 n'est qu'à 70% de la version PC (PS4 : niveau 0 / PS5 : niveau 7 / PC : niveau 10).■La résolution dynamique est implémentée sur tous les modes (30, 60, 90 ou 120fps) et pas moyen de désactiver l'option sans passer par les mods.■La différence au niveau des performances entre les réglages Low et High reste assez minime, il n y a quasi aucun avantage.■Les configurations haut de gamme (même avec une RTX 3090) souffrent de problèmes de frametime même en restant à 30fps le stuttering persiste, DX12 semble être la cause alors qu'il n'y a aucun problème de ce genre sur PS5.■Forcer le jeu en mode DX11 ( -dx11 via le launcher EGS) semble résoudre la plupart de ces soucis avec un gain de fps mais désactivera la v-sync qu'il faudra activer via le pilote graphique.■C'est clairement un portage foireux soit tout le contraire de Final Fantasy XV.