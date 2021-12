Vald vient de nous lâcher une PERLE pour Noël, j'étais obligé de partager. Digne de Désaccordé, avec ce flow parfaitement maitrisé, c'est un régal pour les oreilles !C'est l'occasion parfaite de repartager son hommage à Gotaga, célèbre streamer français et véritable papa du Twitch FR :Fier d'avoir suivi cet artiste depuis ses débuts (pour ceux qui connaissent, le délire de BONJOUR), jamais j'aurais cru qu'il serait arrivé si loin et qu'un aussi grand public adhérerait à ses délires... Il fait bon vivre en 2021 !

Like

Who likes this ?

posted the 12/18/2021 at 07:22 PM by suzukube