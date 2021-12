Multi machines

Alors celui là, je dois avouer que je l'ai tester sans vraiment savoir ce que c'était !!! Et azy la surprise ... et bonne de surcroit+ Le petit côté Rez qui fait grave plaisir. Alors ce n'est pas pareil non plus, mais les influences sont clairement là !! On à le même style basé sur la musique, avec un design épuré.+ Diablement addictif. Une fois lancé, difficile de s'arrêter de jouer, on enchaine les stages sans broncher.+ Super ambiance, que l'on aime les musiques électro ou pas il faut dire ce qui est ça colle bien au jeu.+ Le système basé sur l'equalizer et non pas le beat qui est une bonne idée. Alors certes cela demande un peu d'entrainement pour se faire des perfects, mais ça fonctionne bien !!+ On peut se relancer une partie de temps en temps avec plaisir !!+ La réalisation tout à fait correcte pour un jeu de ce type !!- Le viseur qui est inactif si on est pas en train de bouger le stick, c'est naze !!!- On va pas se mentir, ok il y a pas mal de morceaux, ok ça colle au jeu, mais certains sont assez moyens .- La difficulté assez mal dosée. Certains niveaux des débuts sont plus durs que ceux de la fin !!- Heuuuuu avoir toutes les étoiles ... c'est super chaud !!Très grosse surprise que ce Aaero au final. Je ne m'attendais pas à ça, ces petites influences de Rez retravaillées, ce gameplay super prenant, cette ambiance électro apocalyptique, ... juste dommage que le viseur soit si spécial en utilisation car sans ça, le jeu est vraiment génial !! Un bon gros coup de cœur donc !!