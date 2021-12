Ben voilà tout est dans le titre, vous en aurez rien à foutre de ce que je raconte de toute façon et vous avez raison, donc voici le lien ^^ :Oups quel connard je fais, y'a pour SerieX aussi :PS: c'est pas un lien affilié ou je ne sais quelle connerie sous-jacente avec intérêt.EDIT : Allez plutôt sur le lien que donne Alexkidd, celui du Leclerc, car aujourd'hui grâce à Leclerc j'ai enfin pu préco ma PS5 sur leur site après des mois de luttes acharnées, ils méritent bordel

posted the 12/16/2021 at 10:21 PM by slyder