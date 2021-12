Multi machines

Chopé en promo sur le live, ce petit T-RPG m'a donné envie tant ça faisait longtemps que je n'en avait pas fais un typiquement asiatique. Le petit côté dessin animé m'a fait de l’œil du coup je l'ai attaqué direct après Forgotton Anne.+ Design sympathique bien que clairement stéréotypé otaku en manque de minette !!+ Une progression plaisante pour les personnages !!+ La patte graphique est agréable. C'est loin d'être beau, mais en contrepartie c'est mignon+ Le gameplay plutôt accrocheur !! Ca se laisse prendre en main assez rapidement et on avance avec plaisir !!+ La possibilité de faire de faire du leveling, c'est assez pratique.+ Ca a beau être assez limité sur bien des aspects, le jeu distille quand même un plaisir général dans son ensemble.+ La durée de vie est correcte, encore une fois ce qu'il faut pour ne pas devenir lassant, entre 25 et 40 heures selon votre envie de juste finir le jeu, ou de tout trouver !!- On ne va pas se mentir, même si c'est mignon, techniquement c'est à la ramasse !!- Ca fait quand même très otaku frustré par moment toutes ces filles bien mises en valeur !!- Musiques sympas mais répétitives.-Ok c'est cool les niveaux pour faire du leveling, mais on sent que parfois les concepteurs nous poussent à en faire pour avoir certains boss, et ça en devient répétitif !!- Dommage que l'on ne puisse pas acheter de nouvelles armes ou les revendre ...-Je suis habitué au japonais, mais alors le chinois c'est vraiment spécial en doublage !! Il faut prendre l'habitude.-Vraiment dommage que bien souvent les personnages en 3D ne correspondent pas aux artworks !!Empire of Angels IV est un petit titre bien sympathique au final, certes pas bien riche en possibilités, mais accessible et fun. On peut lui reprocher certaines carences comme sa réalisation faiblarde, l'impossibilité de changer les armes, ou encore son côté très otaku... mais le plaisir de jeu est là et c'est bien l'essentiel !!