Si je vous dis: Stttttttaaaaaaarrrrrgliiiiiiddeeeeeeeeer, je pense que ça devrait parler à celles et ceux qui l'avaient essayé à l'époque, avec cette synthèse vocale complètement dingue pour l'époque.Et c'est une vidéo un peu particulière, puisqu'on va parler d'un surdoué du code, Jez San, qui va se faire remarquer en hackant en direct un ordinateur sur une émission de la BBC.Il va ensuite se faire embaucher par une des plus grosses sociétés anglaises pour développer un jeu vidéo.Et le type est tellement doué que c'est lui qui développera la chip Super FX ainsi que StarFox sur Super Nintendo ... qui n'est autre que la suite spirituelle de StarGlider.

posted the 12/11/2021 at 09:04 AM by jedi