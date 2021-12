À l'occasion d'un article de Famitsu marquant le 20e anniversaire du classique ICO sur PS2, Hidetaka Miyazaki le créateur de la franchise des Souls a admis que cette dernière n'existerait pas sans le jeu de la Team ICO." Après avoir obtenu mon diplôme universitaire et commencé un nouveau travail, je me suis eloigné des des jeux pendant un certain temps jusqu'au jour ou j'ai joué à Ico chez un ami qui me l'avait recommandé. C'était une expérience magnifique et inédite que je n'avais jamais imaginée. J'en etais desolé pour mon ami, mais en jouant j’étais emu et silencieux.C'est à ce moment que j'ai quitté la société pour laquelle je travaillais et que j'ai commencé à travailler pour FromSoftware. Je n'exagère pas quand je dis que c'est le jeu qui a changé ma vie, et je suis fier que ce soit Ico et que ce soit le jeu de Mr.Ueda.ICO est sorti sur PS2 en 2001 et a ensuite été remasterisé pour PS3 dans le cadre de la collection ICO & Shadow of the Colossus.