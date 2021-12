Bonjour à tous!Je vous propose aujourd'hui de discuter Raspberry Pi,Je voulais me prendre un 3b ou 4 mais avec la pénurie les prix ont explosé!Après quelques recherches je me suis donc rabattu sur le Raspberry Zero 2W, qui viens de sortir au mois de Novembre,Il est tout petit et à la puissance d'un Rp3 et surtout qu'il est beaucoup moins chère!Ayant déjà une carte microSD, manette et alimentation c'était bon pour moi. Un chargeur de tel ou un PC suffit à alimenter le Raspberry PiL'installation est super simple, on rajoute des bios, des roms et c'est parti!!Concernant l'émulation, j'ai tester des jeux de la NES à la Dreamcast et tout tourne niquel par contre pas encore tester l'émulation N64,Même de l'arcade type NEO GEO MVS ou CPS1/2 tourne sans problèmeRajoute à cela un convertisseur HDMI>Composite et j'ai un petite console rétro parfait pour mon moniteur cathodiquePar contre la configuration sur mon écran cathodique n'est pas encore optimal, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y attarder.Ajoute à cela un boitier a 2€ sur Aliexpress pour en faire quelques chose de propre et tu as une console rétro qui est juste topSi vous voulez vous faire une console portable des kit GPi CASE ou NULL 2 existe pour +/- 50€