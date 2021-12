Un jeu Dragon Ball qui veut redéfinir ce qu'est un Battle Royale, ça semble être une bonne idée sur le papier... Mais manette en main, ça donne quoi ?Et bien... Finalement, le jeu ressemble plus à une partie de prophunt (et de cache cache géant) qu'à un Battle Royale ! A voir ce que cela donne en s'investissant plus dans le jeu, mais en l'état, on se retrouve avec une carte assez vide, qui m'a rappelé les versions mobiles de mes jeux favoris (Apex Legends, Fortnite, PUBG), mais avec beaucoup, beaucoup moins d'action...A voir en jouant en tant que méchants ^^ !Et vous, quels sont vos retours sur le jeu ?Gameplay en tant que Cell (Super Méchant).Bon, j'avoue, j'ai vraiment préféré jouer CELL ! Par contre, le sentiment de puissance est abusé, je me demande s'il n'y a pas des soucis d'équilibrages, sachant que je n'ai toujours pas joué au tuto du jeu !Plus rapide, plus puissant, on peut même gagner des combats en 3 v 1... Ça me rappelle un peu Evolve mais en plus brouillon quand même.