Bonjour2 mois environs après la sortie Steam finale, l'épisode 2 de ma série de RPG style Japonais "Light Fairytale" est maintenant aussi disponible sur PlayStation 4 et Xbox One - avec améliorations pour les next-gens!Il est jouable en Français. Plus d'infos avec tous les liens sur la page officielle:Voici la bande-annonce. Merci