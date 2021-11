Je savais que je n'aurais pas du lancer ce jeu... Et surtout à ce mode HAZARD ZONEÇa y est, j'ai réussi ma première mission en "Mode Hazard" sur Battlefield 2042 ! Il s'agit d'un mode de survie, qui me rappelle un peu les Battle Royale, mais qui se joue d'une autre façonVous devez trouver le plus de ressources possibles, plus ou moins rare, et réussir à vous échapper de la carte. 6 autres équipes de 6 joueurs sont également sur la carte, et il n'y a que 2 hélicoptères, un dans les 7 premières minutes et un second dans les 7 dernières minutes.Une seule équipe peut s'évader de chaque hélicoptère et remporter le butin avec elle, sinon, vous aurez passé 15 minutes de jeu pour rien ! (non je rigole, vous aurez de l'XP).Il est fort probable que ce mode de jeu me fasse acheter le jeu, je kiffe trop (en plus y'a une map en Guyane Française à Kourou) !Et vous, vous avez testé ce Battlefield 2042 ? On a droit à 10 h gratuite sur le Xbox Game Pass, et je joue sur la version Xbox Series S dans cette vidéo, et ça fonctionne du tonnerre, R.A.S ^^ !