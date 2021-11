Software Sales (followed by lifetime sales)

1 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 81,399 (244,655)

2 [PS4] Call of Duty: Vanguard (SIE, 11/05/21) – 28,321 (New)

3 [NSW] Danganronpa Decadence (Spike Chunsoft, 11/04/21) – 20,938 (New)

4 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13,101 (2,896,232)

5 [PS5] Call of Duty: Vanguard (SIE, 11/05/21) – 12,754 (New)

6 [NSW] Fortnite Minty Legends Pack (Epic Games, 11/02/21) – 12,167 (New)

7 [NSW] Super Robot Wars 30 (Bandai Namco, 10/28/21) – 12,079 (82,928 )

8 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,726 (4,123,374)

9 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 10,569 (4,489,510)

10 [NSW] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo, 10/28/21) – 9,778 (30,364)



11 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 9,453 (6,925,254)

12 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 8,960 (2,260,794)

13 [PS4] Super Robot Wars 30 (Bandai Namco, 10/28/21) – 8,342 (68,728 )

14 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 6,493 (4,182,871)

15 [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) – 5,130 (125,326)

16 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 4,777 (2,413,752)

17 [PS4] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo, 10/28/21) – 4,135 (26,331)

18 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 4,085 (915,917)

19 [NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) – 3,756 (128,257)

20 [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 2,948 (160,778 )

21 [PS5] Back 4 Blood (Warner Bros. Games, 10/12/21) – 2,922 (25,173)

22 [NSW] MODEL Debut2 # nicola (FuRyu, 11/04/21) – 2,658 (New)

23 [NSW] Tokimeki Memorial: Girl’s Side 4th Heart (Konami, 10/28/21) – 2,644 (24,319)

24 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,618 (823,501)

25 [PS4] FIFA 2022 (Electronic Arts, 10/01/21) – 2,469 (45,058 )

26 [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set (Bandai Namco, 09/24/21) – 2,377 (69,449)

27 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,332 (1,891,166)

28 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 2,236 (3,963,497)

29 [PS5] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) – 2,118 (72,761)

30 [NSW] Oshiri Tantei: Pupu Mirai no Meitantei Toujou! (Nippon Columbia, 11/04/21) – 2,071 (New)