Cependant, comme je l'ai dit, il y a aussi la conduite, et là c'est une toute autre histoire. Si le vaisseau que vous contrôlez répond globalement bien sur les surfaces lisses, il en est tout autre lors d'exploration de biome rocailleux où il ne fera que rebondir pour un oui ou un non.

Jett est un jeu narratif mêlant aussi une partie conduite de votre engin d'exploration ; concernant la partie narration, le jeu réussit son pari de nous faire vivre l'histoire de ce peuple parti dans les étoiles en suivant les écrits religieux de leur prophète, et c'est avec plaisir que nous en apprenons plus tout du long des chapitres.

Jett nous plonge dans une expédition spatiale où nous suivrons le destin de Mei l'anachorète et des quelques autres explorateurs l'accompagnant pour trouver les origines de l'onde quantique sur une planète inexplorée.

