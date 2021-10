HARDWARE

1.Switch - 108 122 (21 616 402)

2.Playstation 5 - 14 280 (1 133 892)

3.Xbox - 3 889 (110 667)



SOFTWARE

1 [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) – 15,996 (110,845)

2 [PS4] Blue Reflection: Second Light (Koei Tecmo, 10/21/21) – 14,048 (New)

3 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 10,155 (2,879,734)

4 [NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) – 9,999 (119,018 )

5 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 9,360 (4,469,716)

6 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,695 (4,103,819)

7 [NSW] Blue Reflection: Second Light (Koei Tecmo, 10/21/21) – 8,380 (New)

8 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 8,306 (2,243,119)

9 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,581 (6,909,879)

10 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 6,280 (4,169,875)



Un top soft un peu étrange car malgré que les PS4 trustent les deux premières côté software (Demon Slayer et Blue Reflection), on voit la Switch faire un jolie score en passant la barre des 100 000 machines vendus tout en ayant seulement Ring Fit comme première vente côté jeu.



On notera que:

- Metroid Dread se maintien dans le top 10, il y a quelques années, il serait sorti du top10 rapidement.

- La version Ps4 de Blue Reflection fait mieux que la version switch.





Je ne sais pas si on voit ici encore les répercussions de la crise Covid qui a retardé les développement de soft mais c'est assez triste ce manque de jeux, je suis curieux de savoir combien de titre Bandai Namco a sorti cette année?